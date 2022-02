Cidades Em Goianésia, cachorro cai em buraco de 6 metros e é resgatado pelos bombeiros Animal caiu dentro da fundação da obra de uma casa

Um cachorro caiu em um buraco de 6 metros de profundidade dentro da fundação da obra de uma casa em Goianésia. O acidente aconteceu neste sábado (26) e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21 horas, no Bairro Residencial Laurentino Martins Rodrigues. A equipe foi acionada após a dona do animal ter dado falta do cachorro e encontrá-lo dentro do buraco. Apesar d...