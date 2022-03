Cidades Em Itumbiara, prefeitura diz que cachorro preso em massa asfáltica foi armação Secretaria de Obras e Pavimentação afirma que máquina usada para operação pesa 10 toneladas e teria esmagado animal

Em Itumbiara, moradores da cidade denunciaram que o buraco de uma via foi tapado com um cachorro dentro. O animal já estaria morto no momento da ação, mas parte do corpo do animal ficou coberta com massa asfáltica. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Obras e Pavimentação negou a possibilidade e alegou que a máquina usada para operação pesa 10 toneladas e...