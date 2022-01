Cidades Em meio à crise econômica e pandemia, frota de veículos cresce 20% em Goiás Goiás ganha quase 740 mil veículos em seis anos, uma alta de 20% na circulação de carros, motos e caminhões, o que aumenta o desafio dos gestores de trânsito nas cidades

Goiás teve aumento de 20% na frota de veículos nos últimos seis anos. Dados do Mova-se Fórum de Mobilidade mostram que, além da capital, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Itumbiara estão entre as que mais tiveram aumento de meios de transporte motorizados nas ruas mesmo com a crise econômica e a pandemia da Covid-19. Os números, segundo especialistas, refletem um lad...