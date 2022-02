Cidades Em missa, padre critica “PL do Veneno” e cita deputados goianos que votaram a favor Carpenedo mencionou ainda as eleições e pediu que o povo se lembrasse do voto de cada parlamentar

Durante a missa da noite do último domingo (13), um padre de Itapuranga fez uma dura crítica ao Projeto de Lei 6.299, apelidado de “PL do Veneno”, que flexibiliza a autorização de uso de agrotóxicos e aumenta o poder do Ministério da Agricultura na questão. Celso Leonel Carpenedo chegou a citar o nome dos deputados federais goianos e pediu que, nas próximas eleições, o...