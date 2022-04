Cidades Em novo julgamento, oito vítimas de João de Deus são ouvidas nesta quinta-feira (7) Audiência virtual é realizada pelo Fórum de Abadiânia. Líder religioso já foi condenado cinco vezes por crimes sexuais

Atualizada às 09h43 Oito novas vítimas de João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus serão ouvidas nesta quinta-feira (7) em audiência virtual realizada pelo Fórum de Abadiânia, sob a coordenação do juiz Marcos Boechat. As oitivas estavam previstas para começar às 8 horas e devem seguir por todo o dia. No total, João já foi condenado cinco vezes por cri...