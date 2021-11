Cidades Em Porangatu, jacarés são retirados da lagoa onde criança foi atacada e precisou ter braço amputado Segundo o município, cerca de 150 animais vivem no local. A Prefeitura não informou para onde eles serão levados

A Prefeitura de Porangatu, no norte do Estado, começou a retirar jacarés da lagoa em que uma criança foi atacada em junho deste ano. Hudson Filho, na época com 1 ano e 8 meses, teve parte do braço amputado após a mordida do animal da espécie jacaré-tinga. Segundo o município, cerca de 150 animais vivem no local e a reprodução ‘cresce desordenada’. A remoção dos jacarés foi anunciada ainda em junho, após o ataque contra o menino. Contudo, o trabalho de retirada só começou na últi...