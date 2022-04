Cidades Em primeira aparição após decisão judicial, Padre Robson diz em live que reza pelos caluniadores ‘Espero em deus que parem com perseguições. Foram longe demais’, disse o eclesiástico, que foi investigado por supostos desvios de recursos da Afipe, em pronunciamento feito pelas redes sociais nesta tarde (21)

Atualizada às 16h50 de 21/04/2022 Em pronunciamento durante transmissão pelas redes sociais, nesta quinta-feira (21), Padre Robson de Oliveira comentou sobre as investigações que ocorreram a respeito do religioso envolvendo transações financeiras durante a gestão dele na presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), entre 2004 e 2019. Essa é a p...