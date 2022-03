Cidades Em Rio Verde, criminosos ameaçam comerciantes de morte em novo golpe pelas redes sociais Suspeitos afirmam que vítimas teriam denunciado facção criminosa e com intimidação exigem dinheiro

Em um novo tipo de golpe pelo WhatsApp, comerciantes de Rio Verde, município localizado na região Sudoeste do estado, começaram a receber mensagens pelo WhatsApp com ameaça de morte e pedidos de dinheiro. Os suspeitos entram em contato afirmando que as vítimas teriam denunciado uma facção criminosa da qual eles fariam parte e para que atitude seja perdoada, listam exigências. O...