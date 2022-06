Cidades Em três dias de Romaria, cerca de 500 mil fiéis passaram por Trindade Balanço inicial do evento foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27). Apenas no domingo, 15 mil pessoas passaram pelo Santuário

Os três primeiros dias da Romaria do Divino Pai Eterno 2022 contaram com mais de 500 mil fiéis. O balanço parcial do evento foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27) pela sala de Gestão integrada da Prefeitura Municipal. Apenas neste domingo (26), aproximadamente 15 mil pessoas estiveram no santuário durante todo o dia. A festa, que não teve eventos presen...