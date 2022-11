A chuva que caiu em Goiás nesta terça-feira (15) causou estragos e assustou muita gente. Na capital, em três horas, choveu cinco vezes o que era esperado para determinadas regiões. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), na semana que vem as chuvas devem ser ainda mais volumosas.

Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, para a capital havia previsão de volume de chuva de 8 milímetros. No entanto, no Setor Perim foram registrados 51,6 milímetros. “A expectativa para o mês era de 219 milímetros, mas deve mudar diante das irregularidades causadas pelo calor e umidade que temos registrado”, explica.

Embora a chuva de ontem tenha assustado pelo volume, André destaca que não foi a mais forte registrada no ano. “Em 23 de outubro tivemos chuvas com volume de até 56,8 milímetros e ventos de 84 quilômetros por hora”, relembra.

O Cimehgo alerta ainda que, a partir do dia 21 de novembro, a expectativa é de chuvas ainda mais intensas e reforça que na iminência de uma tempestade, o recomendado é procurar um local seguro e fechado.

Previsão para hoje

De acordo com o Cimehgo, a previsão do tempo para o Estado nesta quarta-feira (16) é de pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo. A capital terá variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30ºC e umidade relativa do ar variando entre 45% a 90%.

