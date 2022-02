Cidades Em vídeo, médico ironiza escravidão enquanto mostra jovem negro acorrentado, em Goiás Ao tomar conhecimento das imagens, a Polícia Civil informou que tanto o jovem filmado quanto o autor da postagem serão intimados para esclarecer o ocorrido. Prefeitura de Goiás repudia ação e defende investigação

A delegacia da cidade de Goiás está investigando um suposto caso de apologia à escravidão envolvendo um rapaz negro e um médico do município. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jovem aparece com as mãos e pés acorrentados e uma argola no pescoço. As imagens foram publicadas em uma rede social do próprio médico, que enquanto mostra as amarras afirma que “o j...