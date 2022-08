Cidades Em vídeo, professora diz a alunos que homossexualidade “tem todos os problemas”, em Posse A mulher ainda diz a uma aluna que ela tinha "uma maldição" por ser bissexual

Uma professora da rede municipal de educação de Posse, no nordeste goiano, foi filmada em sala de aula enquanto discutia com estudantes sobre relações homossexuais. No vídeo, a mulher identificada como Maria Elizete Anjos afirma que “homem ficar com homem e mulher ficar com mulher têm todos os problemas” e que para uma aluna ser bissexual “só pode estar com uma maldição”. "...