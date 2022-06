Cidades Em vídeo, suspeito de matar policial aposentado ameaça família: “Mato todo mundo e me mato” Sem saber que estava sendo gravado, Felipe Gabriel Jardim afirma que se fosse denunciado, mataria a mulher e toda a sua família e se mataria depois. Vídeo foi feito dias antes do crime

Em um vídeo feito dias antes do crime, o suspeito de matar a tiros o comerciante e policial aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, pai de sua ex-namorada, fez ameaças aos gritos e disse “não estar no seu normal”. Felipe Gabriel Jardim afirmou ainda que se fosse denunciado, mataria a mulher e toda a sua família e se mataria depois. O vídeo foi feito aparentemente dentro...