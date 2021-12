Cidades Empossado novo diretor-geral de Administração Penitenciária de Goiás Josimar Pires, de 35 anos, assume o lugar do tenente-coronel da PM Franz Rasmussen Rodrigues

O policial penal de carreira Josimar Pires Nicolau do Nascimento foi empossado no cargo de diretor-geral de Administração Penitenciária, na última sexta-feira (17). Ele assume no lugar do tenente-coronel da PM Franz Rasmussen Rodrigues, que foi exonerado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no dia 16 deste mês. Ele é o primeiro policial penal a assumir o cargo. Jo...