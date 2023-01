Além da fama na internet, o cachorro chamado 'Dengoso', que viralizou na web ao fugir de casa para ir a estabelecimentos de Anápolis, a 55 km de Goiânia, também conseguiu provar seu charme aos clientes de um dos bares da cidade. A empresária Bruna Siqueira, que é filha do dono de um dos locais que o animal sempre marca presença, contou que o cachorro age "como se fosse um cliente".

"Ele chega igual cliente, senta nos sofás, vai para o caixa, na mesma hora ele está perto do show, participa de tudo que tem no bar", contou Bruna à TV Anhanguera.

Dengoso viralizou na web após seu tutor, Weder Mendes Lima, mostrar o momento em que ele busca o cão no estabelecimento durante a madrugada. Bruna, que tem um stúdio de dança no andar de cima do bar de seu pai, conta que o animal vai até o bar, e consequentemente até o stúdio, desde que foi adotado por Weder.

Segundo ela, Dengoso já conquistou todos os clientes e até funcionários do local, "que sempre o recebem com muito carinho, o pegam no colo e o deixam a vontade no bar"

"Ele mora próximo ao bar e gosta de ficar na rua. Sempre vai direto pra lá e conquistou todos os clientes", complementou.

"Muitos clientes já conhecem quando ele chega, tiram fotos e marcam ele pelo Instagram", acrescentou.

Nos registros publicados nas redes sociais, Weder brinca com a situação e diz que o animal "vai ter que morar no bar", devido a frequencia em que o cachorro vai ao estabelecimento.

"Uma hora da manhã e o bonito estava no bar até agora esperando eu buscar ele. Eu dou conta, meu filho? Como faz com você? Você vai ter que morar no bar", brincou Weder.

Ao g1, o tutor disse ter resgatado o Dengoso das ruas quando o animal foi até a panificadora dele e não quis mais ir embora. Desde então, ele diz que o animal "sempre fugiu de sua casa para ir aos bares da região". Ainda segundo Weder, o cachorro passeia apenas pelos bares próximos a casa dele e é conhecido por todos que moram nas redondezas.

"Ele sempre fez isso, deu as fugidas dele. Ele sempre está nos bares. Ele faz isso desde quando eu resgatei ele das ruas. O bairro inteiro conhece ele", explicou o tutor.

Weder ainda afirmou que o cachorro gosta de caminhar pelo bairro e que, por isso, permite que o animal "dê suas fugidas". Segundo ele, nas primeiras fugas do animal, a preocupação foi grande e ele até tentou manter o animal preso. No entanto, diz Dengoso começava a adoecer se não desse suas caminhadas pela cidade.

"Eu tentei deixar ele mais nos fundos da casa para não facilitar as fugas delemas percebi que com o passar dos dias, ele passou a fazer greve de fome", revelou.

Ainda nas redes sociais, internautas que admiram e se divertem com o animal festejador brincam com a situação e a "vida social" de Dengoso.

"O Dengoso tem a vida social melhor que a minha. Ele é um espírito livre", comentou uma mulher.