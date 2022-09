Um policial militar foi filmado agredindo uma empresária de 35 anos nesta segunda-feira (19), na Ceasa, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o PM dá um tapa no rosto da mulher, que em seguida cai no chão.

A mulher contou que desmaiou e que acordou um pouco tonta sem saber o que estava acontecendo. Ela disse que a polícia foi chamada por um homem que estava devendo ela e o marido. O casal trabalha com vendas de verduras e foi até a Ceasa para cobrar uma dívida de cerca de R$ 20 mil, quando o marido dela subiu na cabine do caminhão do devedor para fazer a cobrança.

A empresária disse que foi agredida porque estava filmando os policiais prendendo o marido dela, e que queria ter provas caso acontecesse algo. Ela afirmou ainda que o PM tomou o celular dela para apagar o vídeo. "“Eu falei que ele não podia fazer aquilo. Aí ele falou: ‘quem te falou que eu não posso? Eu posso sim’, e me xingou de vários nomes", contou.

A vítima diz que reconhece que não deveria falado do jeito que se dirigiu aos policiais, mas segundo ela, o PM errou muito mais ao dar o tapa nela. "Eu estava em meio a situação apavorada, meu esposo sendo preso como um bandido, mas ele é um trabalhador que estava em busca de receber uma dívida”, desabafou.

O marido da mulher foi preso e pode responder por desacato. Em nota, a PM informou que não compactua com tal desvio de conduta, que determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) e que afastou o policial militar da função operacional até o final da apuração.

A Polícia Civil disse que o inquérito deve transcorrer na Polícia Militar, por se tratar de um crime militar, já que o fato aconteceu com o policial em serviço.

O popular não conseguiu localizar a defesa do policial para posicionamento, porque o nome dele não foi divulgado.

