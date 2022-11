Cidades Empresária vai a júri popular por matar mulher atropelada após briga em distribuidora de bebidas Decisão manteve a prisão preventiva da mulher

A empresária Murielly Alves Costa, acusada de matar Bárbara Angélica Barbosa Silva atropelada e de tentar matar a esposa dela, Kamylla Lima, em uma distribuidora de bebidas, em Goiânia, irá a júri popular. A decisão, que foi emitida na última segunda-feira (21), é do juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva. A data do julgamento ainda não foi marcada. No documento, que ma...