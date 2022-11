Cidades Empresário é condenado a cinco anos de prisão por matar transexual com tiro no rosto, em Rio Verde O caso aconteceu em setembro de 2021, quando câmeras de segurança registraram o momento em que Milton para o carro próximo a mulher, atira em seu rosto e foge do local

O empresário Milton Bernardes foi condenado a cinco anos de prisão por matar uma transexual com um tiro no rosto, em Rio Verde, Região Sul do Estado. O caso aconteceu em setembro de 2021, quando câmeras de segurança registraram o momento em que Milton para o carro próximo a mulher, atira em seu rosto e foge do local. A transexual Giovani Ferreira, conhecida como A...