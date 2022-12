O empresário Mário Neves Vaz, de 44 anos, foi encontrado morto no início da manhã deste domingo (4), após um infarto, na casa onde morava, em Anápolis. Ele era diretor do Lar do Ancião, instituição que acolhe e cuida de idosos. A irmã de Mário, Maira Vaz, informou que a morte aconteceu na madrugada e que o irmão estava ansioso para a comemoração do aniversário, celebrado também no domingo, junto com com os idosos.

“Ele estava preparando um churrasco americano para comemorar seus 44 anos com os vôzinhos do abrigo. Ele veio às 2 horas da manhã me mostrar fotos de todo os cortes de carne e temperos. Rimos muito”, escreveu a irmã em um relato emocionante nas redes sociais.

De acordo com a família, o irmão estava ouvindo na madrugada músicas de banda gospel, o qual era apaixonado. “Não tinha quem não amasse esse cara”, disse a irmã. Segundo ela, o Lar do Ancião era prioridade na vida do irmão, instituição que ele assumiu junto com o pai. “Ele dava banho nos idosos, os levavam ao médico e era capaz de ficar sozinho em um velório daqueles que não tinham família”.

“Era um pai perfeito, um irmão cuidadoso e um filho super protetor”, diz Maira. A irmã afirma ainda que está vivendo em um pesadelo. O velório acontece desde às 17h de domingo (4) na Igreja Evangélica Orvalho do Hermon. O enterro é previsto para às 09h desta segunda-feira (5), no Memorial Park, em Anápolis.