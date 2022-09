A Polícia Civil está em busca de um homem de 38 anos suspeito de ter matado seu patrão, Antônio Donizete Alves Júnior, de 30, a tiros por não ter recebido um adiantamento no valor de R$ 50. O crime aconteceu em maio deste ano, em Valparaíso. Edvaldo Barbosa, funcionário mais antigo da vítima, foi indiciado e está foragido desde então. A família pede justiça pelo empresário, que deixa duas filhas menores.

Antônio era empresário do ramo de lanternagem de veículos automotivos há cerca de cinco anos e era tido por familiares e amigos como uma pessoa “tranquila” e de fácil convivência.

Ele empregava Edvaldo, que trabalhava na empresa desde a época da fundação. O funcionário tinha como hábito pegar vários adiantamentos ao longo do mês, e ao final dele, acabava ficando sem ter o que receber. Segundo a Polícia Civil, a situação deixava o funcionário irritado com seu patrão.

No dia do crime, 21 de maio, Edvaldo pediu mais um adiantamento no valor de R$ 50. Antônio teria feito o PIX para ele e chegou a mostrar o comprovante. No entanto, o funcionário alegou que o dinheiro não havia caído em sua conta.

Após saírem da empresa, eles foram para uma pequena confraternização em uma propriedade do empresário. Lá, Edvaldo teria atirado várias vezes contra o patrão, em um crime premeditado.

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou Edvaldo por homicídio qualificado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, o homem também foi alvo de denúncia por parte do Ministério Público. Denúncias sobre seu paradeiro podem ser feitas pelos números 197, 61 99815-1699 e 62 99265-5623.

“Destruiu nossa família”

Ao POPULAR, a prima de Antônio, Suelly Persil, conta que Antônio era muito querido por todos e sempre foi visto como uma pessoa extremamente tranquila. “Fomos criados juntos e éramos praticamente irmãos. O Edvaldo destruiu nossa família”, diz.

Segundo a mulher, após o crime, Edvaldo ainda teria levado o celular e a carteira do patrão e feito transações de mais de R$ 5 mil nos cartões da vítima durante fuga.

“A gente quer que ele seja preso, vá a júri e pague pelo crime que cometeu, até para não destruir mais nenhuma família”, desabafou Suelly, que informou que a família estuda a possibilidade de oferecer uma recompensa para auxiliar na busca do paradeiro de Edvaldo.

Antônio Donizete deixa duas filhas de 4 e 13 anos.

