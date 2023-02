O proprietário de uma farmácia foi preso em flagrante na última quarta-feira (1) pela venda de medicamentos controlados sem nota fiscal, em Jataí, a 327 km de Goiânia. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização da Vigilância Sanitária para renovação do alvará de funcionamento do estabelecimento. De acordo com relatos da equipe de fiscalização, enquanto a farmacêutica tentava distrair os fiscais, o dono da farmácia e sua esposa jogavam a medicação ilícita na casa de um vizinho. Assim que a equipe da Vigilância percebeu a movimentação do empresário, ele foi preso em flagrante e todos envolvidos foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Jataí. As pessoas que recebiam o medicamento do outro lado do muro conseguiram fugir ao perceber a ação dos fiscais.

O proprietário da farmácia foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, já que, além da ausência de nota fiscal, a PC desconfia que os remédios eram vendidos sem receita médica. A investigação agora busca a origem das centenas de remédios encontrados durante a fiscalização, além de rastrear aqueles que fugiram durante a abordagem, provavelmente levanto outros medicamentos consigo. A farmacêutica que estava no momento da autuação foi ouvida e liberada, só o proprietário ficou detido.

A reportagem do POPULAR, tentou contato com a defesa mas não obteve até o momento de publicação dessa matéria.

