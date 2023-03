Um empresário foi preso, no último sábado (4), suspeito de aplicar golpes em mais de 40 pessoas ao vender a mesma casa para vários clientes. Ele foi preso na Cidade Ocidental, Região Leste do Estado de Goiás e Entorno do Distrito Federal (DF). Além de vender o mesmo imóvel para várias pessoas, ele também vendia casas que não era dele.

De acordo com a Polícia Civil do DF, ele criou uma falsa imobiliária para enganar os clientes e, após a compra dos imóveis, nunca mais era visto por nenhum deles. As investigações apontam que ele realiza os golpes há cerca de 20 anos. Só no DF, cerca de 40 pessoas registraram boletim de ocorrência contra o suspeito.

O homem estava foragido da polícia e era investigado pela equipe da 16ª DP de Planaltina por pelo menos 15 inquéritos criminais diferentes. No momento da prisão, o empresário estava com os documentos que indicam a continuação nas práticas criminosas.

Em depoimento, as vítimas não recebiam os valores correspondentes à venda dos imóveis e, em alguns casos, também não recebiam os imóveis adquiridos. Segundo o delegado Laércio Carvalho, o golpista agia de várias maneiras. “Ele vendia imóveis que não possuía, vendia o mesmo imóvel a diversos compradores, falsificava documentos e simulava negócios fraudulentos”, explicou Laércio.

Durante as buscas e apreensões, também foi localizado um veículo em nome de um terceiro, o que indica mais um possível negócio ilícito. O homem está preso no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.