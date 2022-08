Cidades Empresário é preso suspeito de fazer quebradeira em quarto de motel, em Jaraguá No local, o suspeito ainda teria desacatado e ameaçado os PMs que o prenderam

Um empresário foi preso na madrugada do último sábado (30) em Jaraguá, no centro do estado, suspeito de quebrar garrafas e móveis de um quarto de motel e ameaçar os policiais que atenderam a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o homem chegou à delegacia bastante alterado. Ele foi liberado após pagar fiança. De acordo com o delegado Glênio Ricardo, o dono do mot...