Um empresário dono de uma loja de pisos foi preso suspeito de aplicar golpes de mais de R$ 500 mil em vários clientes em Goiatuba, no sul de Goiás. Danilo Vergilio da Silva foi preso na última quinta-feira (2) após policiais conseguirem informações de que o homem teria saído de Goiatuba para Uberlândia, em Minas Gerais.

A Polícia Civil (PC) divulgou a foto de Danilo Vergilio da Silva para que outras pessoas, que teriam sido vítimas dos golpes, procurem a delegacia. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do empresário para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Leia também:

- Mecânico é preso suspeito de usar carro de cliente para ir a motel e atropela pessoas em acidente

- Dupla é presa suspeita de roubar quase R$ 50 mil de funcionária pública durante sequestro em Goiânia

- Família suspeita de usar “verdurão” para lavar R$ 17,7 milhões é alvo de investigação

Segundo as investigações, até o momento 26 clientes procuraram a delegacia para registrar ocorrência. As pessoas que buscaram a ajuda policial, explicaram que o empresário oferecia pisos com preços abaixo do valor de mercado, o que os chamava atenção e acabavam fazendo a compra.

A corporação explicou que aos clientes, o homem explicava que os descontos eram devido a ele comprar direto com os fabricantes. Porém, após as pessoas acreditarem na palavra dele e pagarem pelos pisos, as mercadorias não eram entregues.

Danilo foi levado para o Presídio de Goiatuba, onde segue à disposição da Justiça. Além de ter sido autuado, o empresário teve seus bens bloqueados.