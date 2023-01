Um homem de 43 anos, dono de uma lanchonete de Anápolis, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (23), suspeito de importunar sexualmente aos menos quatro funcionárias. As mulheres denunciam que o suspeito costumava “encoxá-las” e que ele chegou a agredi-las com uma panela. A Polícia Civil informou que o empresário já era investigado por estupro contra uma adolescente.

Conforme a delegada Isabella Joy, as vítimas têm idade entre 20 e 23 anos e trabalharam na lanchonete por cerca de seis meses. No entanto, no final do ano passado, as quatro mulheres decidiram se demitir juntas e denunciar o chefe à polícia.

“[Elas relataram] que o autor aproveitava-se quando elas estavam trabalhando e passava a mão nas suas partes íntimas, as ‘encoxava’”, detalhou a delegada, acrescentando que o crime acontecia de forma rotineira.

As mulheres contaram que eram constantemente humilhadas e agredidas por ele, que teria usado até uma panela quente para bater nelas. Isabella Joy não descarta a possibilidade de haver mais vítimas. “A gente está investigando se outras funcionárias que já trabalhavam com ele também podem ter sido importunadas”, declarou.

O suspeito já era investigado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por suposto estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. Agora, ele deve responder também por importunação sexual.

