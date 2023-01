Após uma briga de dois homens em um bar no Jardim América, em Goiânia, um empresário levou uma facada e acabou preso em flagrante por suposta injúria racial contra um pedreiro. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o homem criticou a origem do pedreiro, que é natural do Tocantins e também sua profissão. A confusão aconteceu na noite de sábado (14).

Testemunhas disseram aos policiais que os dois homens não se conheciam e o pedreiro já estava no bar com sua esposa quando o outro homem chegou e perguntou se poderia se sentar com ele. Então, após se sentarem juntos, a discussão logo começou.

A PM disse que o empresário começou a humilhar o pedreiro falando da sua profissão e da sua origem (do Tocantins) e que ‘não deveria nem estar em Goiás’. Então, após diversas provocações, o empresário começou a ofender também a esposa do homem. A partir deste momento, os dois começaram uma briga e o pedreiro deu uma facada no peito do empresário.

Os policiais informaram que, apesar do corte superficial, o empresário foi levado para o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Jardim América e levou 16 pontos na ferida. O autor da facada foi encaminhado direto para a Central de Flagrantes, no bairro Cidade Jardim e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal.

O homem que levou a facada também foi encaminhado à Central e preso em flagrante por injúria racial. Ao chegar lá, foi constatado que ele já responde criminalmente por outra injúria e também por um crime contra a mulher.

O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) para saber se o empresário ainda continua preso e por qual crime ele responde na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível entrar em contato com a defesa dos homens.