Um empresário é suspeito de matar o seu ex-funcionário a pauladas e abandonar o corpo às margens da GO-330, em Ipameri, no sudeste de Goiás. O crime aconteceu na quarta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a própria mulher do empresário denunciou o crime e contou à polícia o local onde o companheiro havia deixado o corpo de Waldivino Teodoro Dias.

Em denúncia, a mulher do empresário contou à polícia que o marido estava sendo ameaçado constantemente pelo ex-funcionário, e que em umas das ocasiões, Waldivino teria apontado a faca para o ex-patrão e ameaçado a família dele.

Segundo ela, o ex-funcionário teria deixado alguns objetos no local de trabalho e queria pegar de volta, mas acabou discutindo com o ex-patrão. De acordo com a PM, durante a última ameaça o empresário agrediu o ex-funcionário a pauladas até morte.

O corpo de Waldivino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Catalão e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A PM informou que o ex-funcionário era ex-presidiário e tinha passagem por homicídio, além de outros crimes.

O empresário se apresentou na delegacia de Ipameri na manhã desta quinta-feira (29) e presta depoimento. O nome do empresário não foi divulgado e por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

