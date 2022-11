Um empresário foi filmado pelas câmeras de segurança de sua própria residência agredindo a esposa, de 35 anos, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. O vídeo mostra o momento que o homem empurra a mulher até um banco, imobiliza suas mãos e então começa uma série de tapas. O caso aconteceu no último sábado (19) e, no mesmo dia a vítima registrou a denúncia. No domingo (20), ela conseguiu uma medida protetiva contra o agressor.

A mulher, que também é empresária na cidade, está abalada e preferiu não dar entrevistas. A sobrinha dela disse ao POPULAR que esta não foi a primeira vez que Marcos Paulo agrediu a esposa, mas que o comportamento violento se tornou mais frequente e intenso nos últimos meses.

Segundo o relato da familiar, no mesmo dia, Marcos já havia agredido a mulher em um ‘quartinho’ do lado de fora da casa, mas que não foi filmado. Ainda, de acordo com ela, “em um dia ele era um ‘amor’ de pessoa e, no outro, um ‘verdadeiro monstro’” e que não respeitava também os familiares de sua esposa, mas que sempre acreditaram "em uma possível melhora”.

O vídeo começa com os dois próximos a um carro com Marcos Paulo dando empurrões na vítima e levando-a até um banco da área comum do condomínio onde moram. Então, ele começa uma sequência de tapas e segura o rosto da vítima. A mulher, em prantos, tenta esconder a face com as mãos. “Neste momento, ele disse que se ela desviasse o olhar, ele iria matá-la”, conta a sobrinha da vítima.

A delegada que investiga o caso, Gabriela Moura, informou que o indiciamento do homem só ocorrerá depois da conclusão do inquérito, que ainda está em andamento. Segundo ela, a investigação deverá ser rápida, pois há evidências das agressões, como a filmagem, um atestado de lesões feito pela mulher em uma unidade de saúde da cidade e o laudo do Instituto Médico Legal (IML), o qual deverá ficar pronto em breve. O investigado ainda não prestou depoimento.

A Justiça determinou que o homem não se aproxime da vítima e nem tenha contato com ela ou familiares.

O POPULAR entrou em contato com Marcos Paulo nesta quinta-feira (24), mas ele preferiu não se pronunciar.