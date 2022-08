Um empresário tem chamado a atenção de moradores do município de Itaberaí ao anunciar vagas exclusivas para ex-presidiários. A empresa Águia Nunes, do empresário Rodrigo Nunes, abriu vagas de cobrador de dívidas e tem anunciado as oportunidades em toda a cidade por meio de um carro de som.

“Atenção! Oferta de emprego! A empresa Águia Nunes está contratando ex-presidiário para trabalhar como cobrador de dívidas. Os interessados deverão enviar currículo por email ou pelo whatsapp”, diz o anúncio que circula por Itaberaí. Além da cobrança de dívidas, a Águia Nunes também trabalha com localização de endereço de comércios no geral, como farmácias, loja de roupas, calçados, postos de gasolina e etc.

De acordo com o fundador da empresa, Rodrigo Nunes, de 32 anos, a inciativa surgiu pela experiência pessoal vivida por ele. “Eu comercializava produtos piratas para pagar minhas dívidas e acabei sendo preso por isso. Antes de ser preso eu já trabalhava como cobrador de dívidas e retornei ao trabalho. Senti um desespero, só queria trabalhar e não mexer com mais nada errado”, informa.

O empresário conta que muitas pessoas não entendem sua iniciativa, porque a maioria das empresas não oferece oportunidades para quem tem antecedentes criminais. “Quando eu fui preso e voltei a trabalhar, eu sentia o rebaixamento social, o desprezo, os maus olhados. Para jogar pedras aparece muitos, mas para oferecer oportunidades são poucos”, explica Rodrigo.

Oportunidade

No início, o empresário conta que abriu duas vagas para cobrador de dívidas, mas depois decidiu não estipular um limite. “Estamos abertos a contratar e ser contratados por todos”, informa. A vaga inclui todos os tipos de ex-presidiários, independente de qual crime foi cometido.

Desde que começou a anunciar as vagas, Rodrigo já recebeu mais de 15 currículos e já contratou uma pessoa. Cleison Santos, de 22 anos, foi contratado, está em treinamento e conta um pouco de sua experiência. “Estou muito feliz, ficar sem trabalhar é muito ruim. Todas as empresas que procurei emprego não me deram oportunidade pelo meu histórico criminal. Na Águia Nunes, eu me senti acolhido

A empresa, fundada em 2011, está localizada na Rua 6, Quadra 19, Lote 07, no centro de Itaberaí. Os interessados podem enviar o currículo pelo número (62) 99833-6386 ou pelo email assessoriaaguianunes@gmail.com.

