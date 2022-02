Cidades Empresário de Aparecida de Goiânia é preso suspeito de vender materiais de construção furtados O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Trindade

Um empresário de Aparecida de Goiânia foi preso em flagrante suspeito de vender materiais de construção furtados de uma empresa do ramo na cidade de Goianira. Segundo a Polícia Civil, as telhas de aço foram encontradas com os funcionários do homem, que estavam comercializando-as a outras pessoas. A prisão aconteceu na última quarta-feira (4). O homem, que não te...