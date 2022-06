Cidades Empresário desaparece após se afogar no rio Corumbá, em Pires do Rio Homem foi levado pela correnteza quando tentava levar embarcação para a margem do rio. Buscas começaram na noite de sábado (18) e continuam ao longo deste domingo (19)

Um empresário de 50 anos está desaparecido após se afogar no Rio Corumbá, na zona rural de Pires do Rio, no fim da tarde deste sábado (18). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem teria descido do barco para puxa-ló até a margem e foi arrastado pela correnteza. A identidade do empresário não foi divulgada. Ainda segundo os bombeiros, o afogamento aconte...