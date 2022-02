Cidades Empresário goiano é preso suspeito de mandar queimar helicópteros do Ibama no Amazonas A prisão do empresário faz parte da Operação Acauã, que objetiva apurar os crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa, que acarretaram na destruição total de uma aeronave e parcial de outra

Atualizada às 10h14. O empresário Aparecido Naves Junior, de 35 anos, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (2) em um condomínio de alto padrão em Goiânia. Ele é acusado de ordenar o ataque que incendiou dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em Manaus (AM), no dia 24 de janeiro. Outr...