Empresário Lelê Junqueira morreu em decorrência de tromboembolismo pulmonar, em Goiânia

Um tromboembolismo pulmonar foi a causa da morte do empresário Alessandro Junqueira, conhecido como Lelê Junqueira, de 50 anos. Em nota, o médico Raphael Junqueira informou que na última semana ele tinha sido diagnosticado com uma virose e o óbito foi ocasionado pela doença como sequela tardia. O sepultamento do empresário está previsto para a tarde desta quarta...