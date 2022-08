Cidades Empresário morre ao ser atingido por pá carregadeira em Bom Jardim de Goiás Motorista alegou à Polícia Militar que fumaça de incêndio atrapalhou a visão

Um empresário de 41 anos morreu nesta sexta-feira (12) após ser atropelado por uma pá carregadeira enquanto tentavam apagar um incêndio na zona rural de Bom Jardim de Goiás, a 370 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista da máquina alegou que havia muita fumaça no local. A PM foi acionada por causa do incêndio em uma mata da região...