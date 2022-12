O empresário Leonardo Oliveira Lobo de Souza foi preso suspeito de atropelar a enfermeira Leidiane Nazário Rodrigues, de 35 anos, que tentou impedir uma agressão contra uma mulher, em Goiânia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14).

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com a defesa do suspeito para que se posicione.

Leidiane ficou quase 20 dias internada e passou por três cirurgias após ser atropelada pelo empresário. Ela recebeu alta do hospital no sábado (10), e chorou ao ser recebida em casa com uma homenagem feita pela família e amigos.

Antes de ser preso, a Polícia Civil apurou que o empresário estava escondido junto com a mulher.

A delegada Azuen Albarello tinha dito ainda que poderia ser uma estratégia para evitar que a esposa falasse com a polícia sobre a agressão e, assim, deixar de responder na Justiça por duas tentativas de feminicídio.

O g1 tentou contato com a delegada, por ligação e mensagens por volta de 18h desta quarta-feira, para saber em que circunstâncias Leonardo foi preso, e aguarda retorno desde a última atualização.

Atropelamento

Leidiane foi atropelada na noite do dia 24 de novembro. Ela estava passando de moto no Bairro Jardim Abaporu quando viu o empresário agredir a esposa. Ela disse que não conhecia o casal.

Quando parou a moto, a enfermeira gritou que ia chamar a polícia. Durante a agressão, ela viu um menino de aproximadamente 7 anos descer do carro para defender a mulher, e também apanhou do empresário.

"Eu me comovi e parei a uns cem metros de distância deles, só para ele ver que tinha alguém observando, né? Ele ficou enfurecido com isso, entrou dentro do carro e passou o veículo por cima de mim", contou Leidiane.

A delegada Azuen Albarello contou que o menino é filho da mulher agredida, mas ainda não sabe se é filho do suspeito.