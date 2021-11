Cidades Empresa é condenada a ressarcir funcionária com custos de maquiagem em Goiás Locadora de veículos exigia a utilização de batom vermelho, sombra e base, mas não arcava com os custos

Uma locadora de veículos foi condenada a ressarcir o valor de R$50,00 por mês trabalhado a uma ex-funcionária por gastos com maquiagem. Segundo os relatos do processo, a empresa exigia que suas atendentes se apresentassem todos os dias com maquiagem completa, o que incluía batom vermelho, sombra e base, mas não fornecia os produtos ou arcava com os custos da aquisição. Segundo o rela...