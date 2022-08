Cidades Empresa é suspeita de aplicar golpe de mais de R$ 4 milhões na venda de móveis de luxo e franquias Vítimas não recebiam os produtos ou as encomendas eram enviadas pela metade ou com qualidade inferior à contratada

Uma empresa de móveis planejados de Rio Verde, a 232 km de Goiânia, é suspeita de aplicar golpes que somam mais de R$ 4 milhões em mais de 40 clientes de Goiás e outros sete estados. De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas não recebiam os produtos ou as encomendas eram enviadas pela metade ou com qualidade inferior à contratada. Além disso, realizava financiamentos b...