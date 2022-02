Cidades Empresa contratada pela Aeronáutica é condenada por trabalho escravo em construção de hangar Sete operários da Shox do Brasil Construções foram resgatados em novembro de 2020. Segundo os documentos da fiscalização, eles passavam fome no alojamento em Anápolis e chegaram a fritar formigas tanajuras para comer

A Justiça do Trabalho condenou uma empresa contratada pela Aeronáutica a pagar indenizações coletiva e individuais em razão de condições análogas à escravidão a que foram submetidos trabalhadores de uma obra na Base Aérea de Anápolis (GO). Sete operários da Shox do Brasil Construções foram resgatados em novembro de 2020 pelo grupo móvel de combate ao trabalho escrav...