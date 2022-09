Cidades Empresa de ônibus e cobrador são condenados a indenizar passageira que sofreu abuso sexual Processo corre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que alega que as filmagens comprovaram a versão da vítima

Um empresa de ônibus e um cobrador aposentado foram condenados a indenizar em R$ 17,6 mil, cada um, uma passageira vítima de abuso sexual, em Padre Bernardo, a 256 km de Goiânia. O processo corre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) devido o destino da mulher ser Brasília. A vítima contou que adormeceu com a filha no colo e acordo...