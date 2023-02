A Justiça condenou uma empresa de contabilidade de Goiânia a indenizar, em cerca de R$ 1 milhão, a família de um funcionário que morreu vítima da Covid-19. Conforme o Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região (TRT-18), que manteve a sentença, ficou comprovado que a empresa descumpriu o decreto que fechava o comércio e mantinha abertas apenas as atividades essenciais e obrigou seus empregados e irem trabalhar presencialmente, mesmo contaminados com o vírus.

A reportagem entrou em contato com a empresa Exímia Contabilidade sobre a condenação, que ainda cabe recurso, e aguarda um retorno.

Ao POPULAR, o advogado Luis Gustavo Nicoli relata que foi procurado pela família de Graciano Evangelista, de 42 anos, após o homem falecer em decorrência da Covid-19. O defensor diz ter ficado comprovado que a empresa na qual Graciano trabalhava utilizou métodos para driblar os efeitos do decreto sanitário e manter os funcionários no regime presencial.

“Quando a família nos trouxe as informações, preparamos o processo e depois foi apurado em audiência e documentos que empresa se furtou da responsabilidade de cumprir o decreto e obrigava os trabalhadores a irem trabalhar sem uniforme e de forma escalonada, para que não se percebesse que estavam em funcionamento”, disse Nicoli.

Descumprimento deliberado

Segundo a decisão do TRT-18 que manteve a condenação proferida pela 10ª Vara do Trabalho de Goiânia, conversas de Whatsapp dos empregados confirmam que a empresa “não permitiu o trabalho remoto, mostram a sucessão de pessoas infectadas com a doença no ambiente de trabalho e que algumas sequer foram afastadas”.

“Nesta ação, ficou comprovado que a empresa deliberadamente descumpriu medidas de saúde e segurança necessárias à prevenção e contenção do contágio do coronavirus (COVID19), inclusive decretos municipais editados à época do estado de calamidade pública pela pandemia”, narra a desembargadora Rosa Nair da Silva Nogueira Reis, que destacou que as folhas de ponto expõem que os funcionários continuaram trabalhando mesmo contaminados com a doença.

Ainda segundo a decisão, Graciano testou positivo para Covid-19 em março de 2021, foi afastado da empresa no dia 8 e morreu no dia 1º de abril, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Já a empresa, após ser condenada, recorreu, mas teve o recurso negado pela Justiça, que ainda aumentou o valor da indenização. Agora, ela terá que indenizar a viúva e filho de Graciano em R$ 30 mil cada, além de pagar uma pensão mensal à família no valor de R$ 1,5 mil até a data em que o homem completaria 76 anos.

