Quatro empresas de ônibus em Goiânia foram notificadas pelo Procon Goiás desde a última segunda-feira (6) para prestarem esclarecimentos sobre denúncias de má prestação de serviço no atendimento preferencial e na acessibilidade no transporte público coletivo.

Segundo o Procon Goiás, usuários do transporte coletivo denunciam defeitos nos elevadores instalados para cadeirantes nos ônibus. O órgão pediu um relatório para verificar a quantidade de veículos com elevadores e quais deles estão funcionando normalmente ou em manutenção.

As empresas terão 15 dias contando da data da notificação para apresentarem todos os relatórios e documentos solicitados pelo Procon Goiás. As quatro empresas notificadas são a Rápido Araguaia, HP Transportes, Cootego e Aviação Reunidas.

AO POPULAR, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), que responde pelas empresas envolvidas, disse que até o momento não foram notificados e irão se posicionar somente depois de receberem a notificação.

Segundo o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael, os usuários do transporte público preferencial merecem ter a sua dignidade e seus direitos respeitados. "Vamos garantir um transporte digno e adequado que assegure a liberdade de ir e vir desses usuários, e o cumprimento de seus direitos, na prática”, afirma

Levy Rafael afirmou ainda que atuará em conjunto com a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), com Parlamentares da Câmara de Goiânia e da Assembleia Legislativa, para que as empresas cumpram integralmente os direitos dos usuários do transporte coletivo.

Cadeirantes sofrem sem elevadores

O POPULAR já havia publicado uma matéria em janeiro deste ano mostrando as dificuldades de Diego Jesus, 31 anos, morador de Goianira que depende do transporte público diariamente. Ele contou que o problema já é antigo, mas que foi intensificado nas últimas semanas. “Antes era um sim outro não. De algumas semanas para cá se tornou impossível. Passam dois, três e os motoristas sempre apontando para baixo, falando que está estragado”, afirma Diego.

O relato de Diego foi protocolado junto à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) por iniciativa do vereador de Goiânia Willian Veloso. À época, a CMTC informou que a linha é atendida por veículos da Metrobus e Rápido Araguaia. Dos dois da Metrobus, um estava com defeitos no equipamento. Dos oito da Rápido Araguaia, quatro não estavam com o elevador funcionando.

Leia também:

- Cadeirantes sofrem sem elevador em ônibus de Goiânia

- MPC instaura procedimento de apuração para fiscalizar acessibilidade no transporte público

- Editorial: Direito de ir e vir