Empresas demonstram interesse e bicicletas compartilhadas devem voltar em Goiânia

Um decreto municipal deve ser publicado nos próximos 30 dias com as regras que as empresas de compartilhamento público de bicicletas devem seguir para atuar em Goiânia. Na capital não há serviço ofertado deste tipo desde dezembro de 2021, quando a pernambucana Serttel retirou as últimas unidades e as 20 estações que estavam dispostas em parques, praças e ruas desde 20...