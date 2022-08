Cidades Empresas são alvo de operação contra crimes cibernéticos, em Goiânia Perfis falsos em redes sociais eram utilizados para propagar fake news contra autoridades do Estado

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) realiza a Operação Fake Over na manhã desta quarta-feira (3), em Goiânia e Aparecida. A ação, que está na segunda fase, tem como objetivo combater crimes cibernéticos. De acordo com o delegado Eduardo Gomes, as empresas criavam contas fakes em redes sociais e vendiam para um escritório, que revendia os perfis para terceiros. Dessa ...