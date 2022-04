Após dois anos, a tradicional encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo voltou a acontecer, nesta sexta-feira (15), na Rodovia dos Romeiros, entre Goiânia e Trindade, na Região Metropolitana. Realizado há 30 anos, o evento estava suspenso desde 2020 por causa da pandemia da Covid-19.

A Caminhada da Fé conta com cerca de 300 atores e mais de 500 pessoas na produção. Centenas de fiéis acompanham o espetáculo, que é dividido em cenas que são apresentadas nos sete painéis espalhados pela rodovia.

Espetáculo de fé

Para Amarildo Jacinto, diretor do espetáculo, a ansiedade pelo retorno do evento deu lugar ao alívio em razão do sucesso da realização. “Caminhada começou de forma bacana e interessante, as primeiras cenas foram sucesso, deu tudo certo. Muito bacana".

"Estávamos ansiosos e preocupados, mas as primeiras cenas já foram ótimas. Neste ano, a primeira cena foi quando Jesus salva Maria Madalena do apedrejamento. No segundo, começa a conspiração contra Jesus. Esperamos através do teatro e religiosidade, transmitir mensagem de fé", completou Jacinto.

Já o Padre Wellington Silva, missionário redentorista que acompanha o grupo Desencanto de teatro, se refere ao evento como um esforço “para meditar e relembrar os últimos momentos de Cristo”.

“O espetáculo é um grande teatro, mas tem muito de fé na vida de cada um que participa, principalmente dos atores, que são voluntários, povo da cidade de Trindade, profissionais liberais, que não ganham a vida com isso, mas que tiram tempo de ensaio para que saia com perfeição”, comenta.

*Com informações do repórter José Bonfim, da CBN Goiânia

