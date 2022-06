A segunda vítima do naufrágio do lago da Serra da Mesa, o subtenente Francisco Roque, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, foi encontrado pela equipe que realizava as buscas na tarde desta segunda-feira (27).

A primeira vítima, o policial civil Natair Melo, foi encontrado durante a madrugada, horas antes.

Os corpos foram resgatados no terceiro dia de buscas. Eles haviam desaparecido depois que a canoa em que estavam naufragar durante uma pescaria, na última sexta-feira (24), em Santa Rita do Novo Destino.

O naufrágio ocorreu por volta de 19h, na Fazenda Buriti Queimado. Na embarcação estavam quatro agentes de segurança pública. Dois deles conseguiram nadar até a margem do lago e passam bem.

As buscas envolveram bombeiros de Uruaçu, Anápolis, Goiânia e Distrito Federal. Uma equipe da Capitania Fluvial de Brasília também foi enviada para auxiliar no resgate dos corpos.

