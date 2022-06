Cidades Encontrado corpo de empresário que desapareceu no Rio Corumbá, em Pires do Rio Corpo foi encontrado a 200 metros de onde havia ocorrido o acidente

Foi encontrado o corpo do empresário Weublen José de Andrade, de 50 anos, que desapareceu no Rio Corumbá, em Pires do Rio, no último sábado (18). Ele foi encontrado no final na manhã desta segunda-feira (20) a cerca de 200 metros de onde havia ocorrido o acidente. Weublen era conhecido como ‘Branco’ e era dono de uma loja de tintas. O acidente ocorreu no final da ...