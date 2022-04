Cidades Encontrado corpo de turista que estava desaparecido no Lago das Brisas Ainda não há indícios do que pode ter acontecido. Polícia Civil vai investigar

O corpo do turista que havia desaparecido no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, foi encontrado pelos Bombeiros na segunda-feira (18), depois de dois dias de buscas. Ainda não há indícios do que causou a morte. A Polícia Civil vai investigar. Ele estava acampado e ele foi encontrado por cães farejadores. O homem foi encontrado depois que os cães farejadores locali...