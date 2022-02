Cidades Endereço no setor Marista recebe Bolsa Família em nome de famílias carentes há 6 anos Situação foi descoberta depois que um dos beneficiários reais pediu ajuda a um conselheiro tutelar, que confirmou o desvio do pagamento junto a uma unidade do Cras. O POPULAR foi até o local, uma casa abandonada na região nobre da capital

Uma casa localizada numa movimentada rua do setor Marista, bairro nobre de Goiânia, chama atenção de quem passa. Apesar de grande e pomposa, o imóvel deixa explícito o caráter de abandono, com janelas quebradas e mato crescendo dentro da propriedade. No entanto, o fato mais curioso é que o indivíduo que deveria residir no local está cadastrado num sistema de famílias e...