Cidades Enel deverá pagar R$ 150 mil à mãe de menina que morreu de choque ao voltar da escola em 2007 Fio estava pendurado junto a um poste e encostado em uma cerca de arame. Amiga de vítima que morreu teve sequelas permanentes

Mais de 14 anos após a morte de R.C.S, na época, com 12 anos de idade, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou que a Enel indenize a família da menina que morreu vítima de choque elétrico enquanto voltava da escola. O caso aconteceu em uma rua que liga o Conjunto Vera Cruz II ao Parque Eldorado Oeste, em Goiânia e havia um poste de alta-tensão com o...