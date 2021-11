Cerca de 130 mil estudantes goianos participam do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (21), no Estado. Serão aplicadas as provas de ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Os portões abrem às 12h, com previsão de fecharem às 13h. Os candidatos terão 5h30 para realizar as provas das 13h30 às 19h.

Perfil do Enem 2021 em Goiás

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 129.042 candidatos fizeram inscrição, número 38% menor do registrado em 2020. 78.834 são mulheres e 50.208 homens. Em todo o estado, a maioria dos candidatos é formada por brancos e pardos que somam mais de 104 mil pessoas. 13 mil se declararam pretas.

Enem em Goiânia

Na capital, foram mais de 34 mil inscritos.

1.581 pessoas devem fazer a versão digital do exame em Goiânia e Anápolis. Este é o segundo ano em que este formato está disponível.

Regras do Enem

Para realizar a prova é preciso apresentar documento de identificação original com foto. Documentos digitais não serão aceitos. São válidos: Carteira de Identidade, CNH, passaporte e carteira de trabalho. No de respostas os candidatos devem usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Protocolos Covid-19 no Enem 2021

Devido à pandemia os protocolos deverão ser obedecidos dentro das salas de aplicação de prova. O uso de máscara facial será obrigatório. Candidato com Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar reaplicação. Quem descumprir as regras pode se eliminado.